Захарова призвала Макрона посмотреть кадры французских журналистов из Старобельска

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что кадры французских журналистов из Старобельска могли бы убедить Эммануэля Макрона в том, что поддержка Киева означает финансирование терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Так она прокомментировала публикацию лидера Франции в соцсети X, где он заявил, что решимость страны поддерживать Украину только усиливается после удара ракетой «Орешник» по военным объектам на украинской территории. В Минобороны России подтвердили, что массированный ракетный удар ракетами «Орешник», а также ракетами «Искандер», «Кинжал», «Циркон» и БПЛА по территории Украины нанесли в ответ на теракт в Старобельске.

До этого Захарова сообщила, что более 50 иностранных журналистов прилетели в Старобельск, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали колледж. По ее словам, в ЛНР прибыли представители СМИ из 19 стран. В их числе журналисты из Европы. Австрии, Британии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Финляндии и Франции. Кроме того, на место трагедии прилетели сотрудники СМИ из Латинской Америки, стран Ближнего Востока, Китая и США. В свою очередь власти Японии, как сообщила Захарова, запретили своим журналистам принимать участие в этой поездке.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По данным на 23 мая, пострадали 60 человек, из них 18 не удалось спасти.

Ранее иностранным журналистам в Старобельске показали обломки дрона ВСУ с американской антенной.