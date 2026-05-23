Число погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске достигло 18

МЧС: из-под завалов в Старобельске достали тела еще двух человек

Из-под завалов в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) достали тела еще двух человек, число погибших в результате удара Вооруженных сил Украины по колледжу достигло 18. Об этом сообщает МЧС России, передает РИА Новости.

«На поверхность из-под завалов достали тела еще двух человек. Итого 60 пострадавших, из которых 18 человек погибли», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось о 16 погибших в результате удара.

В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось.

В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Как сообщила 23 мая пресс-служба Минпросвещения РФ, студентов перевели на дистанционное обучение в связи с произошедшим.

Ранее в соцсетях появилось видео из горящего после удара ВСУ общежития в Старобельске.