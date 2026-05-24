На Украине показали кадры предполагаемого прилета «Орешника»

В сети появились кадры с моментом предполагаемой атаки российской баллистической ракеты «Орешник» в Киевской области. Видео опубликовал украинский Telegram-канал «Киев INFO».

«Орешник» нанес удар в районе Белой Церкви в Киевской области», — говорится в публикации.

На видео, снятом очевидцами, можно увидеть яркую вспышку в небе, а затем россыпь снарядов, летящих к земле.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью использовали гиперзвуковую ракету «Орешник» для удара по городу Белая Церковь в Киевской области. Он подчеркнул, что эта атака не останется без последствий для России.

Позже в министерстве обороны РФ подтвердили, что российские военные нанесли массированный удар баллистическими ракетами «Орешник», а также ракетами «Искандер, «Кинжал», «Циркон» и БПЛА по территории Украины. В ведомстве уточнили, что целями ударов стали объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. По данным МО, это стало ответом на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в России.

