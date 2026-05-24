Стало известно, как могут назвать соглашение Ирана и США

Соглашение между Ираном и США могут назвать «Исламабадская декларация». Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники.

По информации телеканала, выступающий главным посредником между сторонами Пакистан объявит о меморандуме о взаимопонимании без обязательного присутствия участников переговоров.

Как пишет Al Hadath, следующий раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может пройти 5 июня. На нем будет обсуждаться итоговое соглашение.

До этого портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней «на всех фронтах». Соглашение также предусматривает открытие Ормузского пролива, разрешение Ирану свободно продавать нефть и переговоры по ограничению иранской ядерной программы.

Ранее сообщалось, что Иран не согласился на передачу урана в рамках сделки с США.