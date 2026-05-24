СМИ узнали о желании США и Ирана завершить конфликт «на всех фронтах»

Предварительные договоренности между Соединенными Штатами и Ираном свидетельствуют о желании сторон завершить боевые действия «на всех фронтах», в том числе в Ливане. Об этом пишет Tasnim.

«Информация о деталях предварительной «возможной» договоренности между Ираном и США свидетельствует о том, что, если меморандум о взаимопонимании станет соглашением, война между «Вашингтоном и его союзниками» и «Тегераном и его союзниками» будет окончена «на всех фронтах». Этот пункт также касается конфликта сионистского режима (Израиля. — «Газета.Ru») и Ливана», — утверждается в материале.

24 мая портал Axios со ссылкой на американского чиновника написал, что Соединенные Штаты и Исламская Республика близки к подписанию меморандума о продлении перемирия еще на 60 дней. По словам источника, документ предусматривает организацию переговоров по ограничению ядерной программы Ирана, а также разрешение стране свободно продавать нефть и открытие Ормузского пролива. Журналисты считают, что соглашение позволит избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и снизить давление на глобальные поставки нефти. Однако до сих пор неясно, сможет ли оно привести к прочной мирной сделке между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее в Государственном департаменте США заявили о прогрессе в переговорах с Ираном.

 
