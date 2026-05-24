В ВСУ утверждают, что Россия якобы ударила «Орешником» по Киевской области

kpszsu/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вооруженные силы России якобы нанесли удар ракетой средней дальности «Орешник» по Киевской области. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

По информации издания, в ночь на 24 мая ВС РФ якобы ударили ракетой средней дальности «Орешник» по Киевской области. Попадание пришлось в район Белой Церкви.

«Эту информацию «РБК-Украина» подтвердил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат», — говорится в тексте.

Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его «бандеровская свора» террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России. Он предположил, что Украина сделала это «намеренно», чтобы получить «массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам».

При этом зампред Совбеза РФ отверг позицию, что не нужно наносить удары по Украине, чтобы «не спровоцировать укрепление неонацистского режима». По его словам, «надо бить как сегодня и еще гораздо сильнее».

Как подчеркнул политик, «руины и серый пепел» на месте символов Киева «деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени».

Ранее Кличко прокомментировал ночные удары по Киеву.

 
