Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Мендель сделала тревожное заявление после случившегося в Киеве ночью

Мендель: пятый год войны с Россией истощил Украину и ее человеческие ресурсы
Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военный конфликт с Россией истощил Украину и ее человеческие ресурсы. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети Х.

«Пятый год этой безжалостной войны истощил страну, неуклонно лишая ее человеческих ресурсов», — написала она.

По словам Мендель, в стране становится все меньше людей, которые верят украинской пропаганде, ведь ее обещаниям приходит конец «в одно ужасное утро, подобное этому», когда над городом поднимаются густые столбы дыма. При этом она добавила, что некоторым все еще нужно время, чтобы осознать, что чисто военное решение конфликта уже невозможно.

В ночь на 24 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога. За ночь в столице Украины неоднократно звучали взрывы. По данным издания «Страна.ua», воздушные силы ВСУ заявляли об угрозе использования ракеты «Орешник». Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за ночь город атаковали десятки ракет и сотни беспилотников.

Ранее Зеленский заявил, что Россия готовит удар по Украине «Орешником».

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!