Мендель сделала тревожное заявление после случившегося в Киеве ночью

Мендель: пятый год войны с Россией истощил Украину и ее человеческие ресурсы

Военный конфликт с Россией истощил Украину и ее человеческие ресурсы. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети Х.

«Пятый год этой безжалостной войны истощил страну, неуклонно лишая ее человеческих ресурсов», — написала она.

По словам Мендель, в стране становится все меньше людей, которые верят украинской пропаганде, ведь ее обещаниям приходит конец «в одно ужасное утро, подобное этому», когда над городом поднимаются густые столбы дыма. При этом она добавила, что некоторым все еще нужно время, чтобы осознать, что чисто военное решение конфликта уже невозможно.

В ночь на 24 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога. За ночь в столице Украины неоднократно звучали взрывы. По данным издания «Страна.ua», воздушные силы ВСУ заявляли об угрозе использования ракеты «Орешник». Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за ночь город атаковали десятки ракет и сотни беспилотников.

Ранее Зеленский заявил, что Россия готовит удар по Украине «Орешником».