Кличко прокомментировал ночные удары по Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что прошедшей ночью Киев был атакован десятками ракет и сотнями БПЛА. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Мы берем на себя те же обязательства, как и всегда по восстановлению <...> и компенсации. Также просьба обращаться и предоставлять информацию», — сказал Кличко.

В ночь на 24 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены были включены на всей территории Украины.

За ночь в столице Украины неоднократно слышались взрывы. Как писало издание «Страна.ua», воздушные силы ВСУ заявляли об угрозе использования ракеты «Орешник». Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее посольство США на Украине выпустило предупреждение о масштабной воздушной атаке.

 
