В МИД России рассказали об имеющихся контактах с Украиной

МИД: Россия поддерживает на рабочем уровне контакты с Украиной
Россия поддерживает с Украиной контакты на рабочем уровне. Об этом РИА Новости заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Контакты с украинской стороной поддерживаются на рабочем уровне», — сказал он.

Дипломат отметил, что между Россией и Украиной продолжаются обмены пленными, а также возвращение гражданских лиц.

До этого чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что сейчас на переговорном столе нет предложения, которое было бы «хоть сколько-нибудь приемлемо» для России или Украины, однако появляется «новая энергия» для мирного процесса.

23 мая директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва открыта к переговорам на основе соглашений, которые были достигнуты в ходе встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Анкоридже.

Ранее глава МИД Украины заявил о поворотном моменте в конфликте.

 
