ABC: Трампу доложили о стрельбе у Белого дома, сам президент в порядке

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу доложили о стрельбе у Белого дома. Об этом сообщила журналистка телеканала ABC Селина Ван, ссылаясь на чиновника администрации.

Она отметила, что с самим главой Белого дома «все в порядке».

«Президент в порядке. Ему доложили о стрельбе у Белого дома», — написала Ван в социальной сети X.

До этого корреспондент вещательной компании PBS Лиз Лендерз заявила, что Трамп не пострадал в результате стрельбы у Белого дома. Лендерз уточнила, что огнестрельные ранения получили два человека: один из них — подозреваемый, второй — прохожий.

23 мая (24 мая в России) корреспондент телеканала NewsNation Либби Дин заявила, что у Белого дома произошла стрельба.

В начале мая недалеко от Белого дома тоже произошла стрельба. Тогда здание оцепили. Огонь открыли на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню.

Ранее момент стрельбы у Белого дома попал в прямой эфир.