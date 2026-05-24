Стало известно о состоянии Трампа после стрельбы у Белого дома

PBS: президент США Трамп не пострадал в результате стрельбы у Белого дома

Президент США Дональд Трамп не пострадал в результате стрельбы у Белого дома. Об этом сообщила корреспондент вещательной компании PBS Лиз Лендерз в социальной сети X.

«Подтверждено: сегодня вечером прозвучали выстрелы вблизи Белого дома. Президент в безопасности», — написала она.

По ее словам, инцидент произошел на пересечении 17-й улицы и Пенсильвания-авеню. Лендерз добавила, что огнестрельные ранения получили два человека: один из них — подозреваемый, второй — случайный прохожий.

До этого корреспондент телеканала NewsNation Либби Дин заявила, что у Белого дома произошла стрельба.

CNN передает, что речь идет о десятках выстрелов. Журналистов в срочном порядке завели с лужайки внутрь Белого дома и велели оставаться на месте. После этого агенты Секретной службы с винтовками начали дежурить у здания.

В начале мая недалеко от Белого дома тоже произошла стрельба. Тогда здание было оцеплено, а находившихся на месте журналистов собрали в помещении для брифинга. Огонь открыли на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню, неподалеку от Белого дома и рядом с Монументом Вашингтону.

