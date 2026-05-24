Трамп рассказал о готовности проекта сделки с Ираном

Трамп сообщил, что сделка с Ираном в значительной степени согласована

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что соглашение с Ираном практически согласовано.

По его словам, стороны должны финализировать сделку, в том числе с Катаром, Саудовской Аравией и Пакистаном.

«Сделка в значительной степени согласована, подлежит окончательному утверждению между США, Ираном и различными другими странами», — написал глава Белого дома.

Он отметил, что в рамках этой сделки откроется Ормузский пролив. Окончательные детали соглашения в данный момент обсуждаются. Трамп добавил, что они будут объявлены в ближайшее время.

До этого портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что США могут возобновить удары по Ирану. Этот вопрос уже обсудили в Белом доме. По словам источников, непосредственно общавшихся с президентом, Трамп всерьез рассматривал возможность нанесения новых ударов по Исламской Республике, если в последний момент не произойдет прорыва в переговорах.

Иранский кризис Трамп обсуждал и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее Трамп «раскрасил» Иран в цвета американского флага.