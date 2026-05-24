Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп рассказал о готовности проекта сделки с Ираном

Трамп сообщил, что сделка с Ираном в значительной степени согласована
Chris Jackson/Pool via Reuters

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что соглашение с Ираном практически согласовано.

По его словам, стороны должны финализировать сделку, в том числе с Катаром, Саудовской Аравией и Пакистаном.

«Сделка в значительной степени согласована, подлежит окончательному утверждению между США, Ираном и различными другими странами», — написал глава Белого дома.

Он отметил, что в рамках этой сделки откроется Ормузский пролив. Окончательные детали соглашения в данный момент обсуждаются. Трамп добавил, что они будут объявлены в ближайшее время.

До этого портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что США могут возобновить удары по Ирану. Этот вопрос уже обсудили в Белом доме. По словам источников, непосредственно общавшихся с президентом, Трамп всерьез рассматривал возможность нанесения новых ударов по Исламской Республике, если в последний момент не произойдет прорыва в переговорах.

Иранский кризис Трамп обсуждал и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее Трамп «раскрасил» Иран в цвета американского флага.

 
Теперь вы знаете
Рост числа погибших при атаке на ЛНР, покушение на дочь Трампа и новые материалы Пентагона про пришельцев. Главное за 23 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!