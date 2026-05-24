Трамп раскрыл договоренности США и Ирана по поводу Ормуза

Соглашение между США и Ираном в значительной степени согласовано, написал на странице в своей соцсети Truth Social президент Дональд Трамп.

Политик уточнил, что стороны должны финализировать сделку, в том числе и с Саудовской Аравией, Катаром и Пакистаном.

«В дополнение ко многим другим элементам соглашения, Ормузский пролив будет открыт», — сообщил американский лидер.

Он добавил, что вскоре будет публично объявлено о содержании меморандума.

До этого портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что США могут возобновить удары по Ирану. Этот вопрос уже обсудили в Белом доме. По словам источников, непосредственно общавшихся с президентом, Трамп всерьез рассматривал возможность нанесения новых ударов по Исламской Республике, если в последний момент не произойдет прорыва в переговорах.

Иранский кризис Трамп обсуждал и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее Трамп «раскрасил» Иран в цвета американского флага.

 
