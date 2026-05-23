Мединский назвал выродками представителей ООН после слов об ударе по колледжу в ЛНР

Кирилл Зыков/РИА Новости

Помощник президента России Владимир Мединский назвал «выродками» представителей Латвии и Дании в ООН, которые усомнились в ударе по колледжу в Луганской народной республике. Пост об этом появился в Telegram-канале Мединского.

«Особенно поражает реакция этих выродков из Латвии и Дании, заседающих в ООН и не чувствующих стыда», — написал он.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила постпреду Латвии в ООН Саните Павлюта-Десландес, которая назвала удар ВСУ по колледжу в ЛНР провокацией. Она добавила, что теперь общественность может видеть, каким образом «женщина может оставаться равнодушной к детским страданиям». Латвийский представитель в ООН назвала удар по Старобельску «провокацией и фейком Кремля».

По последним данным, жертвами теракта стали 18 человек, десятки пострадали.

В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось.

Ранее Небензя обвинил европейских дипломатов в «плясках на костях» после произошедшего в Старобельске.

 
