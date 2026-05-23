Захарова напомнила дипломату ООН о латвийских медсестрах, работавших на Третий рейх

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила постпреду Латвии в ООН Саните Павлюта-Десландес, которая назвала удар ВСУ по колледжу в ЛНР провокацией. Об этом пишет РИА Новости.

«Вот из таких, как представитель Латвии в ООН, в Саласпилсе набирали медсестер, отбиравших у детей кровь для солдат Третьего рейха», — сказала дипломат.

Она добавила, что теперь общественность может видеть, каким образом «женщина может оставаться равнодушной к детским страданиям».

Латвийский представитель в ООН назвала удар по Старобельску «провокацией и фейком Кремля».

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР, об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. Здание общежития, где в это время находились 86 детей, частично обрушилось. По последним данным, десять человек не выжили, 38 получили травмы, судьба еще 11 студентов остается неизвестной.

Ранее Небензя обвинил европейских дипломатов в «плясках на костях» после произошедшего в Старобельске.