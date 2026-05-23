Установлены личности 17 из 18 погибших при атаке ВСУ студентов в Старобельске

Администрация ЛНР: опознаны личности 17 из 18 погибших в Старобельске

Власти установили личности 17 из 18 погибших при ударе по колледжу в Старобельске. Подтвержденные списки публикует пресс-служба администрации главы Луганской народной республики в «Максе».

Также в списках значатся раненые и те, чье местонахождение пока не установлено, по состоянию на 17:00.

«Число погибших в Старобельске в результате атаки ВСУ увеличилось до 18. В настоящее время устанавливаются личности всех погибших и пострадавших», — сказано в сообщении.

В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось.

В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Как сообщила 23 мая пресс-служба Минпросвещения РФ, студентов перевели на дистанционное обучение в связи с произошедшим.

Ранее в соцсетях появилось видео из горящего после удара ВСУ общежития в Старобельске.