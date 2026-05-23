Рубио заявил о прогрессе на переговорах с Ираном

Рубио допустил появление в ближайшие дни новостей о переговорах с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио, который находится с визитом в Индии, заявил о прогрессе в переговорах с Ираном. Его слова приводит ТАСС.

При этом, по его словам, прямо сейчас новостей по данному вопросу нет.

«Достигнут определенный прогресс. Даже пока я с вами разговариваю, ведется работа. Есть вероятность, что позже сегодня, завтра или через пару дней нам будет что сказать», — подчеркнул Рубио.

До этого агентство Tasnim сообщило со ссылкой на близкий к иранской переговорной команде информированный источник, что Тегеран и Вашингтон достигли прогресса по ряду спорных вопросов.

Уточняется, что переговоры и консультации продолжаются при посредничестве Пакистана. В отношении ряда моментов удалось достичь определенного прогресса, но соглашение невозможно без урегулирования всех разногласий.

Источник отметил, что сейчас основное внимание на переговорах уделяется прекращению войны, и пока этот вопрос не будет урегулирован, никакие другие темы обсуждаться не будут.

Ранее Рубио отреагировал на попытки взимания Ираном платы за проход через Ормузский пролив.