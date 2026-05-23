Боня объяснила, зачем записала обращение к Путину

Боня: мне казалось, что президент действительно не знает, что происходит
Блогерша и телеведущая Виктория Боня объяснила в интервью журналистке Надежде Стрелец, зачем записала обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

«Мне казалось, что президент действительно не знает, что происходит», — сказала Боня.

По словам знаменитости, она продолжает думать, что чиновники и те, кто работает на главу государства, «боятся многое говорить» ему.

14 апреля Виктория Боня записала видеообращение к Путину, заявив, что сделала это «от лица народа». Знаменитость высказалась на тему последних событий, произошедших в стране. Она, в частности, пожаловалась на блокировку мессенджеров и ограничения работы интернета. Боня считает, что до главы государства могут «неправильно доносить информацию». В связи с чем она предложила создать платформу, где россияне могли бы напрямую писать Путину.

16 апреля телеведущая опубликовала новое видео, сообщив со слезами на глазах, что ее обращение к президенту посмотрели в Кремле. Как отметила Боня, реакция последовала лично от пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Ранее Аврора Киба отказалась от своих слов про Боню.

 
