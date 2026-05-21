Аврора Киба отказалась от своих слов про Боню

Адвокат Бони Лунев заявил, что Киба пытается отказаться от своих слов про телеведущую
Григорий Сысоев/Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Адвокат Виктории Бони Алексей Лунев рассказал Super, что блогерша Аврора Киба пытается отказаться от своих скандальных заявлений.

По словам Лунева, представитель Кибы заявил, что блогерша не писала и не выступала со словами, в которых Боня хочет ее обвинить. Это произошло, когда судья потребовала предоставить нотариально заверенные доказательства того, что именно говорила бывшая невеста Лепса. Киба заняла позицию, что не произносила скандальных высказываний.

«Эта информация публиковалась в сторис, а они со временем удаляются, но мы будем искать способы восстановить и представить эти материалы. Уже сам факт того, что она отказывается от своих слов, показывает: она понимает, что совершила ошибку. Надеюсь, это станет для неё уроком, чтобы впредь осторожнее выражаться и не говорить подобного о людях», — рассказал адвокат.

В июле между Боней и Кибой случился скандал. 19-летняя невеста Лепса назвала экс-участницу «Дома-2» женщиной, которая «продавала свое тело женатым за €3 тыс.». Таким образом девушка отреагировала на заявления Бони в Rutube-шоу «Злые языки». Знаменитость утверждала, что семья Кибы решила «удачно выдать дочь замуж» за Лепса на фоне проблем с финансами.

В октябре Боня подала иск в Кузьминский суд Москвы против бывшей невесты Лепса. Иск связан с защитой чести, достоинства и деловой репутации модели.

Ранее Боня отчитала дочь за отказ снимать влог и вспомнила, как торговала на рынке в 13 лет.

 
