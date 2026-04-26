Лавров оценил желание Зеленского «защитить» Европу

Сергей Гунеев/РИА Новости

Желание президента Украины Владимира Зеленского «защитить» Европу не кончится ничем хорошим. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«[Зеленский] открыто говорит, что мы будем защищать всех, у нас есть для этого сила, опыт, самая большая армия в Европе. Но я не думаю, что это хорошо кончится», — предупредил Лавров.

Министр также обратил внимание на то, что Зеленский «просто требует» незамедлительно назвать дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, ЕС поддерживает Киев и говорит о том, что Зеленский «отстаивает европейские ценности», несмотря на то, что «откровенно нацистский режим», который стоит во главе Украины, запретил русскую культуру и каноническую Православную Церковь.

До этого Зеленский заявил, что Украина и Евросоюз нужны друг другу «очень сильно». Также он высказался о возможности «быстрого трека» и иных механизмов ускорения предоставления Украине статуса полноценного члена ЕС. Политик отметил, что «есть разные мнения в Европе» насчет сроков принятия Киева в ЕС, но «все понимают, что Украина должна получить это как можно скорее».

Ранее стало известно, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в ближайшие недели.

 
