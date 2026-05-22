Трамп раскрыл, кто будет исполнять обязанности директора нацразведки после Габбард

Замдиректора нацразведки США Аарон Лукас станет и.о. директора после отставки главы ведомства Тулси Габбард. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что Габбард проделала «невероятную» работу на посту.

«Главный заместитель директора национальной разведки Аарон Лукас будет исполнять обязанности директора национальной разведки», — говорится в публикации.

Незадолго до этого стало известно, что директор национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку из-за редкой формы рака костей у ее мужа. Она уведомила главу государства о своем решении в Овальном кабинете. Последним ее рабочим днем станет 30 июня.

Габбард подчеркнула, что супруг был ее опорой на протяжении всех 11 лет брака, включая командировку в Восточную Африку и политические кампании, поэтому она не может оставить его справляться с недугом в одиночку.

