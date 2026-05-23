Путин направил телеграмму Си Цзиньпину после трагедии на шахте

Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования в связи с катастрофой на шахте
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину после трагедии на угольной шахте в китайской провинции Шаньси. Телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский лидер передал слова поддержки семьям погибших шахтеров и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Взрыв газа на угольной шахте «Люшэньюй» в уезде Циньюань произошел 22 мая в 19:29 по местному времени. В момент аварии под землей находились 247 рабочих.

Сначала сообщалось о 50 погибших, позже число жертв выросло до 90. По данным СМИ, 123 человека доставили в больницы, еще 33 отказались от медицинской помощи. Более 150 шахтеров удалось поднять на поверхность, также спасатели извлекли тела четырех погибших.

Для ликвидации последствий аварии власти Китая направили 755 спасательных и медицинских бригад. Поисково-спасательная операция на месте продолжается. Причины взрыва выясняют компетентные органы.

Шахта принадлежит компании Shanxi Tongzhou Group, сообщает портал Baidu. Производственная мощность рудника составляет 1,2 млн тонн угля в год, она относится к шахтам с высоким уровнем газа.

Ранее взрыв в шахте в Колумбии заблокировал людей на глубине в 600 метров.

 
