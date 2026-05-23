Трамп продлил санкции против руководства Белоруссии

Трамп еще на год продлил санкции против руководства Белоруссии

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год санкции против руководства Белоруссии. Об этом говорится в указе, зарегистрированном в сборнике официальных документов правительства.

В документе говорится, что режим чрезвычайной ситуации, введенный исполнительным указом 13405, должен продолжить действовать и после 16 июня 2026 года.

В указе также отмечается, что причины для введения санкций против белорусского руководства, которые были обозначены еще в 2006 году, по мнению Трампа, сохраняются до сих пор.

Официальная публикация документа запланирована на 26 мая.

Еще недавно президент США положительно высказывался о белорусском лидере и заявил о хороших отношениях двух стран. Глава Белого дома отметил, что ему очень нравится Лукашенко, и что уважение между ними взаимно.

В апреле Лукашенко назвал президента России Владимира Путина и Трампа императорами. Себя он назвал руководителем «средней страны», отметив, что не имеет столько возможностей, как лидеры РФ и США. Лукашенко заявил, что их отношения с Путиным — это больше, чем дружба. По словам президента Белоруссии, он общается с российским коллегой, как с братом, и Путин относится к нему точно так же.

Ранее в США заявили, что Трамп и Лукашенко могли бы стать друзьями.