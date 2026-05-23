Трамп продлил санкции против руководства Белоруссии

Трамп еще на год продлил санкции против руководства Белоруссии
РИА Новости

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год санкции против руководства Белоруссии. Об этом говорится в указе, зарегистрированном в сборнике официальных документов правительства.

В документе говорится, что режим чрезвычайной ситуации, введенный исполнительным указом 13405, должен продолжить действовать и после 16 июня 2026 года.

В указе также отмечается, что причины для введения санкций против белорусского руководства, которые были обозначены еще в 2006 году, по мнению Трампа, сохраняются до сих пор.

Официальная публикация документа запланирована на 26 мая.

Еще недавно президент США положительно высказывался о белорусском лидере и заявил о хороших отношениях двух стран. Глава Белого дома отметил, что ему очень нравится Лукашенко, и что уважение между ними взаимно.

В апреле Лукашенко назвал президента России Владимира Путина и Трампа императорами. Себя он назвал руководителем «средней страны», отметив, что не имеет столько возможностей, как лидеры РФ и США. Лукашенко заявил, что их отношения с Путиным — это больше, чем дружба. По словам президента Белоруссии, он общается с российским коллегой, как с братом, и Путин относится к нему точно так же.

Ранее в США заявили, что Трамп и Лукашенко могли бы стать друзьями.

 
