В США заявили, что Трамп и Лукашенко могли бы стать друзьями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп могли бы стать друзьями после личного знакомства. Такое мнение выразил в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный» американский проповедник Франклин Грэм, называющий себя духовным советником американского лидера.

15 мая в Минске Лукашенко провел встречу с Грэмом, после которой проповедник отметил, что лидеры Белоруссии и США смогли бы найти общий язык при личной встрече.

«Думаю, они стали бы друзьями. Уверен, что так и будет. Я действительно верю, что они подружились бы, если бы у них появилась возможность встретиться друг с другом», — сказал Грэм.

Он посоветовал Лукашенко пригласить Трампа сыграть в гольф в Минске.

Проповедник отметил, что во время беседы белорусский президент произвел на него положительное впечатление. По словам Грэма, Лукашенко напоминает ему Трампа своей прямотой и откровенностью.

Грэм добавил, что Трамп заинтересован в улучшении отношений Вашингтона и Минска, а также предположил, что оба лидера могли бы способствовать мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

В апреле Лукашенко назвал президента России Владимира Путина и Трампа императорами. Себя он назвал руководителем «средней страны», отметив, что не имеет столько возможностей, как лидеры РФ и США. Лукашенко заявил, что их отношения с Путиным — это больше, чем дружба. По словам президента Белоруссии, он общается с российским коллегой, как с братом, и Путин относится к нему точно так же.

Ранее Лукашенко опроверг желание побывать в США ради того, чтобы просто пожать руку Трампу.