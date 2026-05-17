Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В США заявили, что Трамп и Лукашенко могли бы стать друзьями

Проповедник Грэм: Лукашенко и Трамп могли бы стать друзьями
РИА Новости/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп могли бы стать друзьями после личного знакомства. Такое мнение выразил в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный» американский проповедник Франклин Грэм, называющий себя духовным советником американского лидера.

15 мая в Минске Лукашенко провел встречу с Грэмом, после которой проповедник отметил, что лидеры Белоруссии и США смогли бы найти общий язык при личной встрече.

«Думаю, они стали бы друзьями. Уверен, что так и будет. Я действительно верю, что они подружились бы, если бы у них появилась возможность встретиться друг с другом», — сказал Грэм.

Он посоветовал Лукашенко пригласить Трампа сыграть в гольф в Минске.

Проповедник отметил, что во время беседы белорусский президент произвел на него положительное впечатление. По словам Грэма, Лукашенко напоминает ему Трампа своей прямотой и откровенностью.

Грэм добавил, что Трамп заинтересован в улучшении отношений Вашингтона и Минска, а также предположил, что оба лидера могли бы способствовать мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

В апреле Лукашенко назвал президента России Владимира Путина и Трампа императорами. Себя он назвал руководителем «средней страны», отметив, что не имеет столько возможностей, как лидеры РФ и США. Лукашенко заявил, что их отношения с Путиным — это больше, чем дружба. По словам президента Белоруссии, он общается с российским коллегой, как с братом, и Путин относится к нему точно так же.

Ранее Лукашенко опроверг желание побывать в США ради того, чтобы просто пожать руку Трампу.

 
Теперь вы знаете
Вампирши-монахини, БДСМ-оргия и плачущий фантомас. 8 главных кринж-выступлений с «Евровидения-2026»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!