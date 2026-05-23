Зеленский встретился со студентами в Ровно после атаки ВСУ по общежитию в ЛНР

Зеленский встретился с украинскими студентами после атаки ВСУ по Старобельску

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со студентами в Ровно после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию колледжу в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Ровно. Я начал рабочую поездку с общения с нашей молодежью — студентами профессионального колледжа. Очень важно развивать это направление, и на сегодняшний день это является приоритетом», — поделился Зеленский.

Публикация в канале Зеленского появилась практически сразу после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию колледжа в Старобелье Луганской народной республики (ЛНР). В комментарии под постом пользователи обвинили украинского президента в лицемерии.

Новость дополняется.