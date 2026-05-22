Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Пекин выразил глубокую обеспокоенность атакой на колледж в ЛНР

Дипломат Фу Цун: КНР выражает обеспокоенность ударом по колледжу в Старобельске
РИА Новости

КНР выражает глубокую обеспокоенность ударом по колледжу в Луганской народной республике, заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун. Об этом сообщает ТАСС.

Он указал, что КНР обратила внимание на сообщения об ударе беспилотника по учебному заведению в Старобельске и выражает глубокую обеспокоенность в связи с потерями, особенно среди студентов. Дипломат подчеркнул, что Пекин осуждает любые атаки против невинного гражданского населения.

По словам Фу Цуна, ни одна сторона, включая Китай, не желает затягивания украинского кризиса, эскалации ситуации на поле боя и огромных страданий людей.

22 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что удар украинской армии по колледжу в ЛНР вновь продемонстрировал террористическую сущность и недоговороспособность Киева.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что в результате случившегося шесть человек получили несовместимые с жизнью ранения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку чудовищной. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением. После происшедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее патриарх Кирилл заявил, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске не имеет оправданий.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!