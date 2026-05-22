Пекин выразил глубокую обеспокоенность атакой на колледж в ЛНР

Дипломат Фу Цун: КНР выражает обеспокоенность ударом по колледжу в Старобельске

КНР выражает глубокую обеспокоенность ударом по колледжу в Луганской народной республике, заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун. Об этом сообщает ТАСС.

Он указал, что КНР обратила внимание на сообщения об ударе беспилотника по учебному заведению в Старобельске и выражает глубокую обеспокоенность в связи с потерями, особенно среди студентов. Дипломат подчеркнул, что Пекин осуждает любые атаки против невинного гражданского населения.

По словам Фу Цуна, ни одна сторона, включая Китай, не желает затягивания украинского кризиса, эскалации ситуации на поле боя и огромных страданий людей.

22 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что удар украинской армии по колледжу в ЛНР вновь продемонстрировал террористическую сущность и недоговороспособность Киева.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что в результате случившегося шесть человек получили несовместимые с жизнью ранения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку чудовищной. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением. После происшедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее патриарх Кирилл заявил, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске не имеет оправданий.