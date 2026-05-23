Вашингтон прокомментировал удар по Старобельску в ООН

Зампостпреда Соединенных Штатов Америки при ООН Тэмми Брюс на заседании в Совете безопасности организации призвала немедленно прекратить разрушения и не допускать кончины гражданских в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Разрушения должны быть немедленно прекращены», — подчеркнула дипломат.

22 мая постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что КНР выражает глубокую обеспокоенность ударом по колледжу в Луганской народной республике.

Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что удар украинской армии по колледжу в ЛНР вновь продемонстрировал террористическую сущность и недоговороспособность Киева.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что в результате случившегося шесть человек получили несовместимые с жизнью ранения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку чудовищной. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением. После происшедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее патриарх Кирилл заявил, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске не имеет оправданий.