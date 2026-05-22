Главком армии Пакистана вылетел в Тегеран на переговоры по примирению с США

IRNA: главком армии Пакистана Мунир вылетел в Иран на переговоры по сделке с США

Командующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир сегодня прибудет в Тегеран как участник посреднической миссии на переговорах между Ираном и США. Он проведет переговоры с властями Исламской республики, передает агентство IRNA.

По его данным, Мунир уже вылетел в Тегеран. Сейчас там же с трехдневным официальным визитом находится глава МВД Пакистана Мохсин Раза Накви, который уже провел с иранскими властями несколько встреч – в частности, уже второй раз встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

При этом сегодня утром телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванный источник утверждал, что поездка Мунира в Тегеран не состоится. Иранский журналист Али Голхаки называл это «важным сигналом».

Госсекретарь США Марко Рубио, однако, заявил о небольшом прогрессе, наметившемся в переговорном процессе. По его словам, «есть некоторое движение вперед, и это хорошо».

Ранее СМИ узнали детали проекта мирного соглашения США и Ирана.