Путин заявил об отсутствии напрасных потерь России на СВО

Путин: Россия не понесла ни одной напрасной потери в ходе спецоперации

Россия не понесла напрасных потерь в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев», состоявшейся в Кремле.

«Наши потери, жертвы не напрасны. Нет ни одной напрасной жертвы», — сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний — и всегда с опорой на людей, которые могли брать на себя ответственность — так, как это могут участники «Времени героев».

22 мая глава государства провел встречу с участниками программы «Время героев» в Екатерининском зале Кремля. Он подчеркнул, что участники этой программы должны составлять костяк будущих управленцев, так как они доказали свою преданность Родине и готовность к самопожертвованию.

Программа стартовала в мае 2024 года. За это время 70 из 82 ее выпускников заняли различные должности в системе государственного и муниципального управления, в госкомпаниях и институтах развития.

Ранее Путин рассказал, как армия России намерена использовать опыт СВО.