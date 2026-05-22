Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Путин заявил об отсутствии напрасных потерь России на СВО

Путин: Россия не понесла ни одной напрасной потери в ходе спецоперации
Ramil Sitdikov/Pool/Reuters

Россия не понесла напрасных потерь в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев», состоявшейся в Кремле.

«Наши потери, жертвы не напрасны. Нет ни одной напрасной жертвы», — сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний — и всегда с опорой на людей, которые могли брать на себя ответственность — так, как это могут участники «Времени героев».

22 мая глава государства провел встречу с участниками программы «Время героев» в Екатерининском зале Кремля. Он подчеркнул, что участники этой программы должны составлять костяк будущих управленцев, так как они доказали свою преданность Родине и готовность к самопожертвованию.

Программа стартовала в мае 2024 года. За это время 70 из 82 ее выпускников заняли различные должности в системе государственного и муниципального управления, в госкомпаниях и институтах развития.

Ранее Путин рассказал, как армия России намерена использовать опыт СВО.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!