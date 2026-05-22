Путин отметил роль участников программы «Время героев»

Путин: участники программы «Время героев» доказали преданность Родине
Участники программы «Время героев» должны составить костяк будущих управленцев, так как они доказали свою преданность Родине и готовность к самопожертвованию. Об этом на встрече с выпускниками первого потока программы заявил президент России Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

«Такие люди, как вы, которые прошли через эти тяжелые испытания и должны составить костяк будущих управленцев. <...> Потому что вы доказали и не требует дополнительных никаких доказательств ваша преданность Родине, готовность к борьбе за нее», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, участники спецоперации, ставшие участниками программы «Время героев», должны быть вне зависимости от вероисповедания и этнической принадлежности тем, что в народе называют «солью земли русской».

С 2024 года программа «Время героев», призванная помочь участникам СВО продолжить путь служения России, проводит Высшая школа госуправления президентской академии вместе с платформой «Россия – страна возможностей». За два года ее работы 70 из 82 выпускников были назначены на ответственные должности в систему государственного и муниципального управления, госкомпании и институты развития.

Ранее участника программы «Время героев» назначили зампредом правительства Ивановской области.

 
