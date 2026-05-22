Путин посочувствовал молодежи из-за необходимости фильтровать информационный «хлам»

Информационное пространство в настоящее время забито хламом, который молодежи сложно фильтровать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев», передает РИА Новости.

«Сегодняшнее информационное пространство очень сложное. Оно забито всяким хламом, и этот хлам перетекает миллионам людей. А для молодых людей очень опасная ситуация, потому что, извините, фильтровать все, что там есть, очень сложно», — подчеркнул глава государства.

4 мая правительство России утвердило комплекс мер по профилактике деструктивного поведения молодежи. По словам руководителя Росмолодежи Григория Гурова, это позволит выстроить системную работу для защиты молодого поколения от деструктивных влияний.

В публикации отмечается, что в разработке мер поучаствовали 18 ведомств и организаций, включая Минобороны РФ, МВД, Минпросвещения, а также более 70 субъектов России.

Ранее ученые доказали, что молодежь теряет способность к глубокому мышлению.