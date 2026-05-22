Пашинян задался вопросом о визите Зеленского в Ереван

Пашинян поинтересовался, почему Зеленский не должен был приезжать в Армению

Армянский премьер-министр Никол Пашинян поинтересовался, почему президент Украины Владимир Зеленский не должен был приезжать в Армению. Об этом пишет РИА Новости.

«А еще говорят, почему президент Украины приехал в Армению. Извините, а почему он не должен был приезжать», — сказал он.

8 мая армянский премьер заявил, что в украинском вопросе его страна не является союзником России. Таким образом он ответил на вопрос о последствиях визита в Ереван на саммит Европейского политического сообщества президента Украины. Также Пашинян добавил, что Ереван поставлял гуманитарную помощь Киеву.

С 4 по 5 мая в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества, главной темой которого было углубление связей Армении с Евросоюзом.

11 мая Пашинян, комментируя отсутствие реакции на Владимира Зеленского в адрес РФ на саммите, заявил, что не должен «реагировать на все подряд».

Ранее Пашинян оценил решение России об ограничении ввоза цветов из Армении.