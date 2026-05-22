В Совфеде отреагировали на слова МИД Украины о поворотном моменте в конфликте

Сенатор Карасин: Киев говорит о поворотном моменте в СВО из-за проблем Украины 
Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о поворотном моменте в украинском конфликте может указывать на нарастающие внутриполитические проблемы в стране. Власти теряют поддержку обычных украинцев, слабея день ото дня. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
 
«Он прекрасно понимает, что украинская сторона слабеет день ото дня и теряет какую-либо логику в своих действиях, [в том числе] и поддержку окружающих –  собственного населения. Проблемы Украины нарастают, но, может быть, господин Сибига знает что-то такое, что вскоре станет достоянием гласности. Такие смелые утверждения обычно делают хорошо информированные люди. Можно прочесть, конечно, и намек на угрозу в адрес России, но это все выглядит очень малосерьезным», — отметил дипломат.
 
22 мая глава МИД Украины заявил о поворотном моменте, который наступил в украинском конфликте.
 
Он также подчеркнул, что «гарантией мира» якобы является «увеличение расходов на оборону», и призвал всех членов НАТО «внести свой вклад в оборону Украины», так как «эта инвестиция принесет самые большие мирные дивиденды в нашей жизни». 
 
20 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что президент Украины Владимир Зеленский является главным препятствием для разрешения конфликта на Украине.

Ранее в Европе рассказали о неизбежных уступках Украины для урегулирования конфликта.

 
