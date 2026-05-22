Путина пригласили во Вьетнам

Президент Вьетнама То Лам приглашает президента России Владимира Путина посетить Ханой с официальным визитом в 2026 году. Об этом сообщил вьетнамский вице-премьер Фан Ван Зянг помощнику президента РФ, председателю Морской коллегии Николаю Патрушеву, передает РИА Новости.

Генерал Зянг прибыл в Москву с официальным визитом.

Патрушев поблагодарил Фан Ван Зянга за передачу официального приглашения, а также поздравил его с назначением на должность заместителя премьер-министра Вьетнама.

Также помощник российского лидера попросил вице-премьера передать поздравления То Ламу, который единогласно был избран президентом, оставаясь генеральным секретарем центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама.

В марте текущего года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем заявила, что Вьетнам для России — важный, проверенный и надежный партнер. Она подчеркнула, что отношения России и Вьетнама прошли проверку временем.

Ранее Вьетнам увеличил безвизовый срок для россиян до 45 дней.