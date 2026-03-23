В Совфеде рассказали о важности партнерства с Вьетнамом

Вьетнам для России — важный, проверенный и надежный партнер. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что отношения России и Вьетнама прошли проверку временем.

«Прошлый год был насыщен важными юбилейными датами: мы отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 75-летие установления дипотношений между странами, а также полувековой юбилей освобождения юга Вьетнама», — сказала она.

Матвиенко также отметила, что благодаря многолетним узам дружбы и взаимной поддержки Вьетнам для РФ стал «самым близким и надежным» партнером в Юго-Восточной Азии.

«Наши отношения сегодня развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства», — резюмировала политик.

23 марта глава правительства азиатской республики Фам Минь Чинь заявил, что двусторонние отношения России и Вьетнама отличают искренность и дружба. Он добавил, что Ханой всегда готов быть вместе с Москвой.

Ранее правительство РФ одобрило проект одного соглашения с Вьетнамом.