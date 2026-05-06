Российским туристам перечислили новые безвизовые направления

В 2026 году российским туристам стал доступен ряд новых безвизовых направлений, а въезд в некоторые страны стал значительно проще. Об этом газете «Известия» сообщила эксперт сервиса бронирования пакетных туров OnlineTours Светлана Герасимова.

Специалист напомнила, что с 11 мая 2026 года начнет действовать безвизовый режим с Саудовской Аравией. В 2025-м был введен безвизовый режим с Китаем, который изначально был рассчитан на один год. Однако сейчас власти заявили о готовности его продлить. Сегодня туристы из России могут находиться в стране без визы на протяжении 30 дней.

Эксперт добавила, что с декабря 2025 года российским путешественникам оказалась не нужна виза для поездок в Иорданию: страна разрешила пребывание до 30 дней.

«С 2025 года Вьетнам увеличил безвизовый срок для россиян с 15 до 45 дней. Этого хватит, чтобы не ограничиваться одним курортом, а спокойно путешествовать по стране — от столичного Ханоя до тропического острова Фукуок. Также можно оформить электронную визу на 90 дней с многократным въездом», — отметила она.

Кроме того, россияне по-прежнему могут путешествовать без визы в Оман, Катар, Малайзию, ряд стран СНГ и государства Латинской Америки.

