Путин наградил орденом Дружбы чиновника из Казахстана

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил председателя Сената парламента Республики Казахстан Маулена Ашимбаева орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Ашимбаев получил почетную награду за большой вклад в укрепление отношений между Россией и Казахстаном.

На прошлой неделе президент РФ наградил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и экс-губернатора Брянской области Александра Богомаза орденами Александра Невского. 13 мая глава государства принял их отставку.

В начале мая Путин подписал указ, которым присвоил звание Героя Труда России актрисе Марине Неёловой, начальнику лаборатории «НИИхиммаш» Леониду Бобу, гендиректору «Мостострой 11» Николаю Руссу, токарю из Воронежа Анатолию Свиридову и доктору медицинских наук, члену общественной палаты Свердловской области Шлеме Спектору.

Ранее Путин присвоил Академии ФСБ России имя советского революционера.

 
