Обломки БПЛА упали на крышу дома в Тверской области

В Удомле Тверской области в результате отражения атаки БПЛА осколки беспилотника попали в крышу пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

«На месте работают оперативные службы, проводятся мероприятия по обеспечению безопасности. Люди не пострадали», — написал он.

Частично повреждены окна и небольшой участок кровли. После того, как экстренные службы закончат работы, специалисты проведут оценку ущерба.

21 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Михайловке беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по зданию школы, где в этот момент находились дети. Из школы эвакуировали 171 человека, среди которых были 123 ребенка.

До этого во время ночных ударов украинских дронов по Шебекинскому округу Белгородской области ранения получили три человека. В Шебекино беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. Находившихся в машине двух молодых людей бойцы самообороны доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атак беспилотников ранены три человека.

 
