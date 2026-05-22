Китайский аналитик оценил уровень взаимодоверия России и Китая

Визит президента России Владимира Путина в Китай воспринимается как очередное подтверждение высокого уровня политического взаимного доверия между двумя странами в условиях глобальной неопределенности и экономической нестабильности. Об этом в интервью ТАСС рассказал эксперт из китайского аналитического центра «Паньгу» Сюй Циньдо.

По его мнению, последний визит Путина в КНР имеет особое значение для укрепления долгосрочной стабильности отношений Москвы и Пекина.

Сюй добавил, что Китай считает тесное взаимодействие с РФ важным для поддержания глобальной стратегической стабильности и продвижения многополярного и сбалансированного международного порядка.

19–20 мая Путин посетил Пекин и провел переговоры с председателем КНР. По итогам встречи Москва и Пекин подписали 42 документа. Среди них — совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, углублении добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также декларация о формировании многополярного мира и международных отношений нового типа.

Ранее эксперт сравнил поведение Си Цзиньпина на встречах с Путиным и Трампом.