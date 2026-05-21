Эксперт сравнил поведение Си Цзиньпина на встречах с Путиным и Трампом

Профайлер Анищенко: Си демонстрировал к Путину больше доверия, чем к Трампу

Эксперт по лжи и языку жестов, профайлер Илья Анищенко в интервью Tsargrad.tv сравнил поведение председателя КНР Си Цзиньпина на встречах с президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом.

По мнению специалиста, Си в очередной раз продемонстрировал крайне доверительное отношение к Путину. Он обратил внимание на то, как китайский лидер жмет руку главе РФ — он делает это двумя руками.

«Си держит Трампа подальше. То есть, если прямо сравнить, то Си чуть-чуть, может быть на 5-10 сантиметров приближается к Путину больше при рукопожатии», — отметил Анищенко.

Кроме того, когда лидеры разворачиваются к журналистам, председатель КНР держит руку Путина. В свою очередь на встрече с Трампом Си просто развернулся и встал ровно. В добавок, главы США и Китая слегка разошлись друг от друга для фото, добавил профайлер.

19 мая Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина прибыл с официальным двухдневным визитом в Китай. Эта поездка приурочена к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве.

20 мая состоялись переговоры, в ходе которых стороны подписали несколько документов, в том числе «Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа». По итогам встречи с китайским лидером Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина вышли на «беспрецедентно высокий уровень», и назвал их «образцом партнерства».

