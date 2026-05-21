Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Эксперт сравнил поведение Си Цзиньпина на встречах с Путиным и Трампом

Профайлер Анищенко: Си демонстрировал к Путину больше доверия, чем к Трампу
Кристина Соловьева/РИА Новости

Эксперт по лжи и языку жестов, профайлер Илья Анищенко в интервью Tsargrad.tv сравнил поведение председателя КНР Си Цзиньпина на встречах с президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом.

По мнению специалиста, Си в очередной раз продемонстрировал крайне доверительное отношение к Путину. Он обратил внимание на то, как китайский лидер жмет руку главе РФ — он делает это двумя руками.

«Си держит Трампа подальше. То есть, если прямо сравнить, то Си чуть-чуть, может быть на 5-10 сантиметров приближается к Путину больше при рукопожатии», — отметил Анищенко.

Кроме того, когда лидеры разворачиваются к журналистам, председатель КНР держит руку Путина. В свою очередь на встрече с Трампом Си просто развернулся и встал ровно. В добавок, главы США и Китая слегка разошлись друг от друга для фото, добавил профайлер.

19 мая Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина прибыл с официальным двухдневным визитом в Китай. Эта поездка приурочена к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве.

20 мая состоялись переговоры, в ходе которых стороны подписали несколько документов, в том числе «Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа». По итогам встречи с китайским лидером Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина вышли на «беспрецедентно высокий уровень», и назвал их «образцом партнерства».

Ранее на Западе усмотрели сигнал от Путина во время встречи с Си Цзиньпином.

 
Теперь вы знаете
Горячие койки и переработки без оплаты. Какой должна быть вахта по закону и как его нарушают в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!