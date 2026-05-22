Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Глава комиссии США по искусству заявил, что приедет на ПМЭФ

Глава комиссии США по искусству Кук планирует приехать на ПМЭФ и послушать Путина
Andrew Harnik/Getty Images

Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук заявил, что приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и будет присутствовать на пленарном заседании, где ожидается выступление президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Кук добавил, что в Госдепе подтвердили его приглашение на пленарное заседание и выступление Путина.

Чиновник сообщил, что станет первым официальным представителем американских властей на форуме за несколько лет.

До этого директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал, что западные бизнесмены подают заявки на участие в Петербургском международном экономическом форуме, но не афишируют это.

В этом году XXIX Петербургский международный экономический форум будет проходить с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум». Страной-гостем станет Саудовская Аравия: проведение ПМЭФ приурочено к 100-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Россия также традиционно направила приглашения на форум странам СНГ. Ожидается и участие официальных делегаций и представителей бизнеса из государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В расширенной программе форума заявлено 150 мероприятий.

Ранее была названа стоимость самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ-2026.

 
Теперь вы знаете
Научные открытия мая 2026. От невозможного на Земле кристалла до массовых могил неизвестной цивилизации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!