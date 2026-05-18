Названа стоимость самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ-2026

Ночь в самом дорогом номере, в котором можно остановиться на период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), будет стоить 900 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, цена номера люкс в одном из отелей Санкт-Петербурга, которые предлагаются для размещения в этот период, составляет 898 240 рублей за одну ночь при одноместном размещении. Двухместное размещение в этих же апартаментах обойдется в 902 240 рублей. Забронировать такой номер можно только пакетом на четыре ночи с 2 по 6 июня. Речь идет об апартаментах с гостиной с декоративным камином, спальней с ортопедическим матрасом, гостевым туалетом и ванной комнатой, а также завтраком со шведским столом.

За самый дешевый номер нужно будет заплатить 10 тысяч рублей за ночь при одноместном и 11,2 тысячи рублей за ночь при двухместном размещении. Этот вариант представляет собой спальню, мини-кухню и обеденную зону.

XXIX Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум». По словам советника президента России и ответственного секретаря Оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, форум состоится на фоне продолжающихся изменений в глобальной экономике, вызванных технологическим развитием, переходом к устойчивому росту и формированием новых финансовых моделей.

