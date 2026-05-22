Бывший премьер-министр России назвал главный страх Зеленского

Степашин: для Зеленского мир на Украине станет его политическим концом
Илья Питалев/РИА Новости

Мир на Украине является главным страхом Владимира Зеленского, поскольку в таком случае его политической деятельности придет конец. Об этом  бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил РИА Новости.

По его мнению, в такой ситуации это может стать «не только политическим концом» для президента Украины.

«Поэтому он цепляется до последнего за войну», — утверждает бывший министр.

До этого сообщалось, что Зеленский обратился к Британии, Франции и Германии с просьбой возглавить мирные усилия по урегулированию конфликта с Россией вместо США.

18 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры России, США и Украины в настоящее время находятся на паузе. До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин подчеркнул, что Россия не получала от Украины сигналов по поводу возобновления переговоров по мирному урегулированию.

Ранее на Украине назвали примерные сроки проведения выборов президента.

 
