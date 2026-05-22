В США арестовали сестру главы кубинского конгломерата GAESA

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в соцсети X, что Соединенные Штаты арестовали сестру руководителя кубинского конгломерата GAESA, который находится под американскими санкциями.

«Адиc Ластрес Морера является сестрой исполнительного президента GAESA, финансового конгломерата, контролируемого кубинскими военными ... Рад сообщить, что сегодня она была арестована и сейчас находится под стражей Иммиграционной и таможенной полиции США», — написал Рубио.

США официально включили GAESA в свои санкционные списки в декабре 2020 года, хотя фактически ограничения действуют с ноября 2017 года — с момента внесения организации в список запрещенных объектов Госдепартамента. Новые санкции были объявлены на фоне продолжающегося давления Вашингтона на Гавану и усиления нефтяной блокады острова.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах кубинских лиц и компаний, находящихся под блокирующими санкциями США.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что РФ считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы. Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда была на стороне Кубы в ее борьбе за независимость, за право идти по собственному пути развития и всегда поддерживала кубинский народ.

