Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В США арестовали сестру главы кубинского конгломерата GAESA

Рубио заявил об аресте сестры главы кубинского конгломерата GAESA
Liesa Johannssen/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в соцсети X, что Соединенные Штаты арестовали сестру руководителя кубинского конгломерата GAESA, который находится под американскими санкциями.

«Адиc Ластрес Морера является сестрой исполнительного президента GAESA, финансового конгломерата, контролируемого кубинскими военными ... Рад сообщить, что сегодня она была арестована и сейчас находится под стражей Иммиграционной и таможенной полиции США», — написал Рубио.

США официально включили GAESA в свои санкционные списки в декабре 2020 года, хотя фактически ограничения действуют с ноября 2017 года — с момента внесения организации в список запрещенных объектов Госдепартамента. Новые санкции были объявлены на фоне продолжающегося давления Вашингтона на Гавану и усиления нефтяной блокады острова.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах кубинских лиц и компаний, находящихся под блокирующими санкциями США.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что РФ считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы. Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда была на стороне Кубы в ее борьбе за независимость, за право идти по собственному пути развития и всегда поддерживала кубинский народ.

Ранее американист допустил вторжение США на Кубу перед выборами в конгресс.

 
Теперь вы знаете
Научные открытия мая 2026. От невозможного на Земле кристалла до массовых могил неизвестной цивилизации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!