Американист допустил вторжение США на Кубу перед выборами в конгресс

Американист Мирзаян: США могут вторгнуться на Кубу перед выборами в конгресс

Политолог-американист Геворг Мирзаян в беседе с «Ридусом» прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что Вашингтон оценивает дипломатические и военные стратегии в отношении Кубы.

Эксперт допустил, что США могут начать боевые действия в республике ближе к ноябрю — перед выборами в конгресс.

«Вторжение США на Кубу является вполне реалистичным сценарием. [Президенту США Дональду] Трампу нужна победа, особенно на фоне ситуации в Иране. Смена режима на Кубе вполне тянет на такую победу. Думаю, операция на Кубе готовится», — сказал Мирзаян.

Он предположил, что ход операции будет зависеть от того, подкупят ли США кубинских генералов.

До этого газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа рассматривает сценарии военного вторжения на Кубу после того, как попытки добиться уступок от Гаваны с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады не дали результата.

По данным издания, Вашингтон рассматривает несколько вариантов действий. Среди них — одиночный авиаудар для принуждения Гаваны к уступкам, а также наземное вторжение с целью свержения кубинского руководства.

Ранее авианосная ударная группа ВМС США вошла в Карибское море.