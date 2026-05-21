Война США и Израиля против Ирана
В Иране оценили предложения РФ по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке

Посол Джалали: Иран приветствует предложения России по ядерной сделке
Посол Ирана в РФ Карим Джалали в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что Тегеран поддерживает предложения Москвы по снятию противоречий в переговорах с США о ядерной сделке.

Дипломат отметил, что Россия играет позитивную роль в международной повестке. При этом он добавил, что США не заинтересованы в участии РФ в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке.

«Президент США хочет быть единственным героем и не хочет, чтобы кому-то еще достались лавры миротворца», — сказал Джалали.

По данным портала Axios, президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложил вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию, однако глава Белого дома отказался. Утверждается, что Путин якобы предложил передать России около 450 кг обогащенного урана с концентрацией 60%. Отмечалось, что такого запаса урана достаточно для создания более 10 ядерных бомб при условии его дальнейшего обогащения.

Ранее глава Пентагона рассказал о планах Ирана по созданию ядерного оружия.

 
