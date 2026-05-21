Риторика главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса отражает тенденции реваншизма и реабилитации нацизма. Такое мнение высказал РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее немецкий политик заявил, что Россия снова стала «врагом Германии».

«Писториус — министр обороны в кабинете канцлера Мерца, который активно борется за лидерство в европейской «партии войны» против России. И его риторика в полной мере отражает тенденции реваншизма и реабилитации нацизма, по сути», — подчеркнул Слуцкий.

По его мнению, отсюда и такая поддержка Киева в ущерб интересам немецких граждан. При этом, отмечает глава комитета Госдумы по международным делам, простые жители Германии вряд ли поддерживают эту оголтелость и искусственное наращивание российской угрозы. Об этом свидетельствует падение рейтингов правящей коалиции в ФРГ и взлет показателей поддержки партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

11 мая Борис Писториус посетил Украину с необъявленным визитом, чтобы обсудить с представителями Киева сотрудничество в сфере вооружений. Итальянское издание L'antidiplomatico написало, что целью поездки министра могло быть планирование терактов против России.

В конце апреля Писториус представил первую в истории бундесвера военную стратегию, которая направлена на превращение немецкой армии в сильнейшую в Европе. Основное внимание в стратегии было уделено противодействию якобы имеющимся «угрозам» со стороны России.

Ранее в бундестаге призвали власти Германии поддержать переговоры с Россией.