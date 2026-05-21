На Западе заметили разницу в приемах Путина и Трампа в Китае

Визиты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китай, прошедшие с разницей в несколько дней, внешне были организованы по схожему сценарию. Однако одна небольшая деталь продемонстрировала, кому Пекин отдает предпочтение, пишет британская газета The Guardian.

По данным издания, церемонии встречи лидеров двух государств в аэропорту выглядели практически одинаково. В обоих случаях присутствовал военный оркестр, почетный караул и группы молодых людей с флагами. Отличался лишь состав встречающей делегации.

Автор публикации обратил внимание, что Трампа встречал заместитель председателя КНР, чья должность, как подчеркивается, носит преимущественно церемониальный характер. В свою очередь Путина в аэропорту приветствовал влиятельный член Политбюро Компартии Китая. В издании посчитали это тонким сигналом, что Китай видит в Москве важного партнера.

19 мая Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина прибыл с официальным двухдневным визитом в Китай. На российско-китайских встречах подписали более 40 документов о сотрудничестве между странами. Стороны обсудили стратегическое партнерство, экономическое взаимодействие и международную повестку.

Незадолго до этого Китай с официальным визитом посетил Дональд Трамп. Он пробыл в Пекине с 13 по 15 мая. В международной прессе обратили внимание, что никаких значимых договоренностей между странами по итогам визита главы Белого дома в Китай так и не было достигнуто.

Ранее Си Цзиньпин уколол Трампа в присутствии Путина.