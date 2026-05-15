Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президента Украины Владимира Зеленского в Европе сделали «новым фюрером». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Германия вновь возглавила движение в поддержку нацизма в Европе, а Зеленскому отвели в этом процессе главную роль.

Лавров также заявил, что происходящее вызывает тревогу и напоминает исторические события прошлого. При этом министр добавил, что, по его мнению, подобные истории всегда заканчиваются одинаково.

В апреле Лавров заявил, что Зеленский возрождает нацизм и получает от этого процесса «огромное удовольствие». 9 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что западные СМИ замалчивают приверженность киевского режима «эзотерическому фашизму».

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер позже прокомментировал слова польского журналиста Збигнева Парафиновича, который в эфире Rymanowski Live выразил непонимание того, почему Зеленский фотографируется рядом с украинскими солдатами, на форме которых есть нацистская символика.

Он заявил, что Зеленский фотографируется рядом с украинскими солдатами, у которых на шевронах изображены нацистские символы СС, так как сам является бандеровцем.

