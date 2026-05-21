Песков раскрыл, что обсуждали за чаем Путин и Си Цзиньпин

В ходе неформальной беседы за чаем президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали итоги визита в Китай американского лидера Дональда Трампа. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, передает агентство «Интерфакс».

«Ну разумеется [поделился информацией о визите Трампа]. Был такой, очень-очень подробный разговор, в том числе и об этом», — сказал представитель Кремля.

19–20 мая Путин посетил Пекин и провел переговоры с председателем КНР. По итогам встречи Москва и Пекин подписали 42 документа. Среди них — совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, углублении добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также декларация о формировании многополярного мира и международных отношений нового типа.

Незадолго до этого Китай с официальным визитом посетил Трамп. Он пробыл в Пекине с 13 по 15 мая. Глава Белого дома охарактеризовал свой визит в КНР словом «невероятный» и сообщил о заключении «фантастических торговых соглашений» с Китаем. Трамп выразил надежду, что в сентябре примет Си Цзиньпина в США.

